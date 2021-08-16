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Регулятор викупив 25 мільйонів доларів на міжбанку

Понеділок, 16 серпня 2021, 17:44
 
unsplash

Нацбанк протягом тижня 9-13 серпня викупив на міжбанку 25,5 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював з кінця червня.

Про це свідчать дані НБУ.

З усього обсягу операцій з купівлі валюти, 24,5 млн дол НБУ викупив за найкращим курсом (Matching), решту 1 млн дол – за єдиним.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 1,263 млрд дол, продав 169,5 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 2-6 серпня викупив на міжбанку 76,3 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював з кінця червня.

Національний банк з 1 серпня зменшує планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів, бо міжнародні валютні резерви знаходяться на високому рівні.

Економічна правда

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НБУ міжбанк

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