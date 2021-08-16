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Курс валют на 16 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 16 серпня 2021, 11:10
 
Unsplash

16 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 — 26,66 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США —  26,62 — 26,64 гривні;

Євро — 31,38 — 31,40 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 — 26,80 гривні. Євро купують за 31,20 гривні, продають за 31,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,72 – 26,87 гривні, євро – 31,34 – 31,45 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 16 серпня на рівні 26,69 гривні.

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.

13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 — 26,66 гривні.

Економічна правда

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