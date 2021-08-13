Гривня зміцніла до долара на закритті міжбанку

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13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 — 26,66 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,64 — 26,66 гривні;

Євро — 31,35 — 31,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,66 — 26,85 гривні. Євро купують за 31,20 гривні, продають за 31,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,77 – 26,80 гривні, євро – 31,31 – 31,41 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 13 серпня на рівні 26,77 гривні.

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.

Економічна правда