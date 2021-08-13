Курс гривні до долара продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 16 серпня на рівні 26,69 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,40 грн (на 13 серпня – 31,42 гривні).

Нагадуємо:

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.

13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 — 26,66 гривні.

Економічна правда