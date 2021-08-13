За 7 місяців на боротьбу з COVID-19 витратили 29 мільярдів – Мінфін

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За 7 місяців 2021 року, за оперативними даними, здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі 29 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Кошти, зокрема, витратили на такі цілі:

на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19 – 11,7 млрд грн;

на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,2 млрд грн;

на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 2,3 млрд грн, у тому числі 1,6 млрд грн коштів місцевих бюджетів;

виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 15,5 млн грн;

на забезпечення лікарень киснем – 0,6 млрд грн;

на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн;

на виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") – 0,8 млрд грн;

на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд грн;

на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти – 18,3 млн грн;

на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Нацгвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,75 млрд гривень.

Загалом на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн, із них:

17,5 млрд грн спрямовано на лікування хворих на COVID-19 у рамках програми медичних гарантій, зокрема 11,8 млрд грн на стаціонарну медичну допомогу та 1,5 млрд грн на оплату послуг медичних закладів з вакцинації;

10,5 млрд грн коштів державного бюджету – на закупівлю 38 млн доз вакцин у 2021 році;

0,75 млрд грн ‒ на забезпечення лікарень киснем у 2021 році;

0,3 млрд грн – на доплати до зарплат медичним працівникам;

55 млн грн спрямовані Національній академії медичних наук України для забезпечення закладів, що визначені для госпіталізації пацієнтів з СОVID-19;

3,8 млрд грн (2 спеціальний фонд, 1,8 млрд грн загальний фонд) спрямовано Міністерству соціальної політики на виплати одноразової матеріальної допомоги та матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності;

1,1 млрд грн (0,7 млрд грн спеціальний фонд, 0,4 млрд грн загальний фонд) спрямовуються Мінекономіки на виплати допомоги по безробіттю;

0,8 млрд грн МВС на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я;

1 млрд грн – на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти.

"Мінфін здійснює системне та комплексне фінансування заходів, спрямованих на посилення спроможності сфери охорони здоровʼя у боротьбі з хворобою.

Для цього в державному бюджеті передбачено значний фінансовий ресурс. Однак, сподіваємось, що громадяни також свідомо оцінять ризики, повʼязані з наслідками захворювання на коронавірус, і пройдуть повний курс вакцинації", - заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Нагадуємо:

За 6 місяців 2021 року на боротьбу з COVID-19 використано понад 26 млрд гривень, усього на 2021 рік бюджетом передбачено 36 млрд грн – уряд майже виконав план із закупівлі вакцин.

Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

Економічна правда