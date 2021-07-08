Україна на боротьбу з пандемією витратила 72% передбачених на рік коштів – закупила всі вакцини

За 6 місяців 2021 року на боротьбу з COVID-19 використано понад 26 млрд гривень, усього на 2021 рік бюджетом передбачено 36 млрд грн – уряд майже виконав план із закупівлі вакцин.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Так, із загальної суми протягом червня витратили 6,8 млрд грн на боротьбу з COVID-19.

Найбільше за пів року спрямовано на оплату закладам охорони здоров’я за надану стаціонарну меддопомогу та послуг з вакцинації в рамках програми медичних гарантій – 9,8 млрд грн. Дещо менше, 9,3 млрд грн, уряд витратив на закупівлю вакцин.

Загалом на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено понад 36 млрд грн. З них 17,5 млрд грн – на лікування хворих у рамках програми медгарантій, 10,5 млрд грн коштів – на закупівлю 38 млн доз вакцин.

Станом на кінець червня укладено угоди щодо поставки 37,3 млн доз вакцин коштом держбюджету. Найбільше, 20 млн доз вакцин, очікується виробництва Pfizer, а також 10 млн доз вакцин виробництва Novavax.

Крім того, 1,9 млн доз вакцин виробництва компанії Sinovac Biotech було закуплено коштом бюджету 2020 року.

У цілому протягом 6 місяців 2021 року в Україну поставлено 5,1 млн доз вакцин від COVID-19: 1,9 млн доз вакцин Sinovac Biotech, 1,6 млн доз AstraZeneca, 1,6 млн доз Pfizer-BioNTech.

Нагадуємо:

Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

Економічна правда