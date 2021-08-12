Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

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12 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,73 — 26,75 гривні;

Євро — 31,35 — 31,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 — 26,89 гривні. Євро купують за 31,25 гривні, продають за 31,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,96 – 26,86 гривні, євро – 31,36 – 31,47 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 26,80 гривні.

12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

11 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,77 — 26,79 гривні.

Економічна правда