Adidas має намір продати свій бренд Reebok

Німецька компанія Adidas розглядає можливість продажу бренду Reebok, фінальне рішення оприлюднять у березні.

Про це повідомляє ВВС.

У компанії Adidas думають про продаж бренду Reebok, та наразі ще не ухвалили остаточного рішення щодо долі бренду. Adidas розповість про те, що у майбутньому чекатиме на Reebok, у березні наступного року.

Серед потенційних покупців - Permira (володіє брендом Dr Martens) та VF Corp (володіє брендом Timberland).

Можливий продаж Reebok є частиною впровадження нової п'ятирічної стратегії розвитку.

Прибутки Reebok зросли на 4% до 17 мільярда євро у 2019 році, що становить 7% усіх річних продажів Adidas. Проте продажі скоротились на 7% за останній квартал - більше, ніж серед інших брендів компанії.

Adidas це пов’язує з тим, що північна Америка, яка є основним ринком бренду, відновлюється повільніше за Європу.

Компанія купила Reebok за 3,4 мільярда доларів у 2006 році, і відтоді популярність бренду почала зменшуватись. Раніше бренд мав прибуткову співпрацю з Національним баскетбольним чемпіонатом (NBA) у США, та після купівлі Reebok її отримав Adidas.

Наразі Reebok має угоду з Ultimate Fighting Championship на 70 мільйонів доларів, проте її термін невдовзі закінчиться.

Reebok - бренд, що створили у Британії у 1950-х роках. Він перший вийшов на ринок у 80-х з жіночим спортивним взуттям, саме тоді почав набувати популярності фітнес. У 2006 році бренд викупив Adidas.

Економічна правда