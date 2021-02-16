Adidas вирішив розпрощатися зі своїм брендом Reebok

Німецький виробник Adidas AG вирішив продати свій бренд Reebok, який компанія придбала у 2006 році, через невтішні фінансові показники.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у Adidas заявили, що розпочнуть офіційний процес "виведення" Reebok у рамках п’ятирічної стратегії компанії - її презентують у березні.

Аналітики наразі оцінюють вартість Reebok у близько 1,2 млрд доларів. Adidas придбав цей бренд у 2006 році за 3,8 млрд доларів. З роками показники Reebok почали погіршуватися, й інвестори закликали німецьку компанію позбутися бренду зі свого портфелю.

Так, у 2016 році новий очільник компанії запропонував план "реанімації" бренду, внаслідок якого він знову став прибутковим. Водночас, показники залишалися значно позаду основного бренду Adidas, після чого ситуація погіршилася пандемією коронавірусу.

У третьому кварталі минулоріч продажі Reebok впали на 7% та становили 488 млн доларів, а у другому кварталі обсяги скоротилися на 44%.

Бренд може стати як самостійною компанією у майбутньому, так і бути придбаний іншими мультибрендовими гравцями як Permira (володіє брендом Dr Martens) чи VF Corp (володіє брендом Timberland).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що німецька компанія Adidas розглядає можливість продажу бренду Reebok, фінальне рішення оприлюднять у березні.

Економічна правда





