Adidas вирішив розпрощатися зі своїм брендом Reebok
Німецький виробник Adidas AG вирішив продати свій бренд Reebok, який компанія придбала у 2006 році, через невтішні фінансові показники.
Про це повідомляє Reuters.
Так, у Adidas заявили, що розпочнуть офіційний процес "виведення" Reebok у рамках п’ятирічної стратегії компанії - її презентують у березні.
Аналітики наразі оцінюють вартість Reebok у близько 1,2 млрд доларів. Adidas придбав цей бренд у 2006 році за 3,8 млрд доларів. З роками показники Reebok почали погіршуватися, й інвестори закликали німецьку компанію позбутися бренду зі свого портфелю.
Так, у 2016 році новий очільник компанії запропонував план "реанімації" бренду, внаслідок якого він знову став прибутковим. Водночас, показники залишалися значно позаду основного бренду Adidas, після чого ситуація погіршилася пандемією коронавірусу.
У третьому кварталі минулоріч продажі Reebok впали на 7% та становили 488 млн доларів, а у другому кварталі обсяги скоротилися на 44%.
Бренд може стати як самостійною компанією у майбутньому, так і бути придбаний іншими мультибрендовими гравцями як Permira (володіє брендом Dr Martens) чи VF Corp (володіє брендом Timberland).
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що німецька компанія Adidas розглядає можливість продажу бренду Reebok, фінальне рішення оприлюднять у березні.
Економічна правда
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