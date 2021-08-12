Міст Патона у Києві відремонтують і розширять – КМДА

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На мосту імені Патона у Києві планують виконати масштабні відновлювальні роботи - зокрема, облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки, міст планують розширити (зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8).

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар’єрної та перильної огорожі;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень із мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

"Міст заплановано розширити. Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження.

Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі, автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додають, що на мосту також облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.

Крім цього, передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

"Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів", - заявили в КМДА.

При цьому, під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проектно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Однак через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.

Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель", - йдеться в позиції КМДА.

Нагадуємо:

Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.

Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. І з того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Міст знаходиться в аварійному стані.

Повідомлялось, що роботи з реконструкції моста Патона коштуватимуть близько 7 мільярдів гривень.

Економічна правда