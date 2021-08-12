Міст Патона у Києві відремонтують і розширять – КМДА
На мосту імені Патона у Києві планують виконати масштабні відновлювальні роботи - зокрема, облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки, міст планують розширити (зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8).
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:
- ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
- встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
- ремонт конструкцій прогонових будов;
- ремонт опор та опорних частин;
- ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
- реставрація колон (на лівому березі);
- ремонт сполучень із мостом;
- ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
- ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
- ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).
"Міст заплановано розширити. Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження.
Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі, автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додають, що на мосту також облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.
Крім цього, передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.
"Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів", - заявили в КМДА.
При цьому, під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується.
"Комунальна корпорація "Київавтодор" уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проектно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Однак через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується.
Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель", - йдеться в позиції КМДА.
Нагадуємо:
Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.
Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. І з того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Міст знаходиться в аварійному стані.
Повідомлялось, що роботи з реконструкції моста Патона коштуватимуть близько 7 мільярдів гривень.
Економічна правда
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