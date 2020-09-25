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Кличко розповів скільки коштуватиме 5-річна реконструкція мосту Патона і що зміниться

П'ятниця, 25 вересня 2020, 12:54
 

Після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона, які коштуватимуть близько 7 мільярдів гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі

"Місто, нарешті, отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів.

Хочу зазначити, що повністю перекривати рух ми не будемо. Бо міст Патона – це одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег з лівим. Коштуватиме повна реконструкція, за попередніми підрахунками фахівців, близько 7 мільярдів гривень", - пише мер.

Зазначається, що під час реконструкції передбачена заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну - зі сталі, що значно полегшить конструкцію мосту. Також передбачена додаткова смуга руху, кількість яких зросте до 8 + облаштують велодоріжки і бар’єри між напрямками руху.

Окремо Кличко зазначив, що точно буде прибрана реверсна смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП.

Нагадуємо:

Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.

Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. І з того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Міст знаходиться в аварійному стані.

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Київ

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