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Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років

Середа, 16 вересня 2020, 19:15
 
Олег тоцький

Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Замовником робіт визначено комунальну корпорацію "Київавтодор", якій доручено отримати вихідні дані для проєктування і визначити генеральні проєктну та підрядну будівельну організації.

Крім того, "Київавтодор" повинен забезпечити розроблення проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження, а також подбати про дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт та законодавства про оцінку впливу на довкілля.

Міст імені Патона було введено в експлуатацію у 1953 році, зараз знаходиться в аварійноум стані. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Із того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Економічна правда

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