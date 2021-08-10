Апеляційний суд визнав недійсним продаж акцій Промінвестбанку, що належали ВЕБ.РФ

Північний апеляційний госпсуд 5 серпня задовольнив позов російського Внєшекономбанку (ВЕБ.РФ) до Мін’юсту, біржі ПФТС і ФК "Фортіфай" та визнав недійсними результати аукціону з продажу 99,77% акцій Промінвестбанку, які належали російському банку.

Про це повідомляє finbalance з посиланням на матеріали справи №910/4210/20.

Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов "ВЕБ.РФ" на підставі того, що у 2019 році всупереч ухвалі Верховного Суду була проведена уцінка акцій Промінвестбанку на 25%. Відтак, за висновками суду, продаж цінних паперів на торгах у квітні 2020 року було здійснено за заниженою ціною.

Також апеляційний суд вказує, що ФК "Фортіфай", що перемогла на аукціоні, не погодила з Нацбанком набуття істотної участі в банку, що є порушенням.

Суд апеляційної інстанції констатував, що Міністерство юстиції має повернути для фінкомпанії "Фортіфай" кошти на суму 268,7 млн грн, які вона сплатила за 99,77% акцій Промінвестбанку за результатами аукціону.

Нагадуємо:

Раніше в рамках виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Нідерланди) українські суди наклали арешт в т.ч. на 99,77% акцій Промінвестбанку, які належали ВЕБ.РФ. Згодом біржа "ПФТС" повідомляла, що 04.03.2020 відбувся аукціон, на якому в межах виконавчого провадження були продані 99,77% акцій Промінвестбанку за 268,7 млн грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ФК "Фортіфай", яке сплатило вказану суму. При цьому в жовтні-листопаді 2020 року АМКУ і НБУ надали дозволи компанії Сергія Тігіпка на придбання ФК "Фортіфай" (перед цим серед власників фінкомпанії з’явилися люди з оточення І.Коломойського).

Госпсуд Києва знову наклав арешт на 99,77% акцій, рахунки та майно Промінвестбанку за позовом компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.

Верховний Суд не задовольнив скаргу російської держкомпанії ВЕБ.РФ проти Мін'юсту України щодо заборони продажу акцій Промінвестбанку.