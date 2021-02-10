Суд знову арештував акції, рахунки і майно Промінвестбанку
Госпсуд Києва знову наклав арешт на 99,77% акцій, рахунки та майно Промінвестбанку за позовом компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на рішення суду від 4 лютого 2021 року.
Зазначається, що суд арештував 99,77% акцій банку, все рухоме й нерухоме майно, майнові права банку, цінні папери та кошти на рахунках в інших банках (в межах суми стягнення 169,8 млн доларів).
Також банку заборонили проводити ліквідацію чи реорганізацію юрособи та здійснювати будь-які дії, направлені на зміну органів управління банком.
"Відповідне рішення схвалене на вимогу ТОВ "Крим дівелопмент", яка пов'язана з Ігорем Коломойським та його партнерами. Це одна з компаній, яка на підставі рішення Гаагського суду стягує з Росії компенсацію за нерухомість, відібрану у них у Криму після його анексії РФ", - пише видання.
Нагадаємо:
27 січня Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Промінвестбанку та скасував рішення судів попередніх інстанцій про накладення арешту на акції банку, його рухоме та нерухоме майно, майнові права, рахунки в інших банках, а також банку заборонялось здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юрособи.
Нацбанк не погодив угоду з опосередкованого придбання понад 99% акцій Промінвестбанку Сергієм Тігіпком.
Верховний Суд не задовольнив скаргу російської держкомпанії ВЕБ.РФ проти Мін'юсту України щодо заборони продажу акцій Промінвестбанку.
Раніше в рамках виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Нідерланди) українські суди наклали арешт в т.ч. на 99,77% акцій Промінвестбанку, які належали ВЕБ.РФ. Згодом біржа "ПФТС" повідомляла, що 04.03.2020 відбувся аукціон, на якому в межах виконавчого провадження були продані 99,77% акцій Промінвестбанку за 268,7 млн грн.
Переможцем аукціону стало ТОВ "ФК "Фортіфай", яке сплатило вказану суму. При цьому в жовтні-листопаді 2020 року АМКУ і НБУ надали дозволи компанії Сергія Тігіпка на придбання ФК "Фортіфай" (перед цим серед власників фінкомпанії з’явилися люди з оточення І.Коломойського).
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