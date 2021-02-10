Суд знову арештував акції, рахунки і майно Промінвестбанку

Госпсуд Києва знову наклав арешт на 99,77% акцій, рахунки та майно Промінвестбанку за позовом компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на рішення суду від 4 лютого 2021 року.

Зазначається, що суд арештував 99,77% акцій банку, все рухоме й нерухоме майно, майнові права банку, цінні папери та кошти на рахунках в інших банках (в межах суми стягнення 169,8 млн доларів).

Також банку заборонили проводити ліквідацію чи реорганізацію юрособи та здійснювати будь-які дії, направлені на зміну органів управління банком.