Регулятор придбав на міжбанку 20 мільйонів доларів

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Нацбанк протягом тижня 05-09 липня викупив на міжбанку 26 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Про це свідчать дані НБУ.

Увесь обсяг операцій з купівлі валюти НБУ здійснив за найкращим курсом (Matching).

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 993,3 млн дол, продав 169,5 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 29-02 липня викупив на міжбанку 26 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Нацбанк минулого тижня (22-25 червня) викупив на міжбанку 128 млн доларів, а продав 79,5 млн дол.

НБУ не планує валютні інтервенції наперед, ключовим фактором присутності або неприсутності на валютному ринку є амплітуда та швидкість зміни валютного курсу у будь-який бік протягом дня.

Економічна правда