Зеленський підписав закон про додаткові 742 мільйони для судів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про венесення змін до закону про держбюджет на 2021 рік щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Парламент ухвалив відповідний закон 17 червня.

"Право на своєчасну виплату заробітної плати захищене законом. Але це право систематично порушується стосовно працівників апаратів судів. Так, на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби. Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів, навіть у межах обов’язкових мінімальних виплат.

На необхідності фінансового забезпечення судів також наголошують міжнародні інституції, вказуючи, що суди потребують достатніх ресурсів", - заявили в ОП.

Зазначається, що закон дозволить врегулювати питання оплати праці співробітників апаратів судів та забезпечити належні умови для роботи судів, що гарантовано Конституцією.

"Документ вносить зміни до державного бюджету на поточний рік, збільшуючи видатки Державній судовій адміністрації України за програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 742 млн грн.

Це дозволить частково вирішити першочергову потребу у збільшенні обсягу видатків на виплату заробітних плат для працівників апаратів судів", - додали в ОП.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5304 про внесення змін до держбюджету-2021, яким збільшує на 600 млн грн видатки на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон (законопроєкт №5304) про збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими і апеляційними судами.

Видатки за статтею "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" збільшуються на 600 мільйонів гривень. Водночас на цю ж суму скорочується фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

У Мінмолодьспорту пояснили, що перерозподіл 600 млн грн на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів погоджено з міністерством та "Інваспорт".

"Такі зміни прийнято виходячи з рішення організаційного Комітету літних Дефлімпійських ігор щодо перенесення проведення заходу з 2021 року на 1 - 15 травня 2022 року в місті Кашіас-ду-Сул, Бразилія.

У зв’язку з перенесенням проведення Ігор на 2022 рік частина передбачених видатків не буде використано. За погодженням з Міністерством молоді та спорту, Національним комітетом спорту інвалідів та Укрцентру "Інваспорт" невикористані кошти були перерозподілені на інші бюджетні програми, що передбачені ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", - заявили у міністерстві.

"Кошти на підготовку та участь в Дефлімпійських Іграх 2022 року передбачені в необхідному обсязі Мінмолодьспорту в Бюджетній декларації на 2022 - 2024 роки, нещодавно схваленій Урядом та направлений Верховній Раді України для розгляду та затвердження", - додали у відомстві.

Економічна правда