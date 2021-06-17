Рада збільшила на 600 мільйонів видатки на зарплати суддів: гроші забрали у паралімпійців

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5304 про внесення змін до держбюджету-2021, яким збільшує на 600 млн грн видатки на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

"Законом збільшено по загальному фонду держбюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 600 млн грн за рахунок зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту за бюджетною програмою "Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх", - йдеться у повідомленні.

При цьому, до другого читання врахували поправки, за якими фінансування цієї бюджетної програми збільшено ще на 142,1 млн грн, за рахунок зменшення фінансування Вищого антикорупційного суду на 135 млн грн.

"Стаття 43 Конституції України встановлює, що держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, а право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Вочевидь, що таке право порушується і таке порушення набуло системного характеру стосовно виплат заробітної плати працівникам апаратів судів. Місцеві та апеляційні суди України з року в рік стикаються з проблемою недостатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення. Так, на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби.

Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів, навіть в межах законодавчо встановлених обов’язкових мінімальних виплат, а також не вистачає коштів на поточні видатки (поштові відправлення, комунальні платежі, оренду тощо)", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєту.

Економічна правда