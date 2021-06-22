Закон про додаткові 600 мільйонів для судів передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон (законопроєкт №5304) про збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими і апеляційними судами.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

У картці законопроєкту йдеться, що 22 червня закон повернуто з підписом голови ВР і направлено на підпис президентові.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5304 про внесення змін до держбюджету-2021, яким збільшує на 600 млн грн видатки на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів.

Видатки за статтею "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" збільшуються на 600 мільйонів гривень. Водночас на цю ж суму скорочується фінансування програми "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

У Мінмолодьспорту пояснили, що перерозподіл 600 млн грн на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів погоджено з міністерством та "Інваспорт".

"Такі зміни прийнято виходячи з рішення організаційного Комітету літних Дефлімпійських ігор щодо перенесення проведення заходу з 2021 року на 1 - 15 травня 2022 року в місті Кашіас-ду-Сул, Бразилія.

У зв’язку з перенесенням проведення Ігор на 2022 рік частина передбачених видатків не буде використано. За погодженням з Міністерством молоді та спорту, Національним комітетом спорту інвалідів та Укрцентру "Інваспорт" невикористані кошти були перерозподілені на інші бюджетні програми, що передбачені ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", - заявили у міністерстві.

"Кошти на підготовку та участь в Дефлімпійських Іграх 2022 року передбачені в необхідному обсязі Мінмолодьспорту в Бюджетній декларації на 2022 - 2024 роки, нещодавно схваленій Урядом та направлений Верховній Раді України для розгляду та затвердження", - додали у відомстві.

Економічна правда