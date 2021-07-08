Закон про часткове повернення аграріям ставки ПДВ 20% передали на підпис Зеленському

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу (законопроєкт №5425-д), який повертає аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції - закон направили на підпис президенту.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Відповідно до даних картки законопроєкту на сайті парламенту, документ 8 липня направили на підпис президенту.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила доопрацьований законопроєкт №5425-д у цілому, чим повернула аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції.

Ставку податку на додану вартість 20% повернули при оподаткуванні операцій з постачання на митній території України та ввезення на неї наступної сільгосппродукції:

0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки).

Залишили ставку ПДВ 14% щодо операцій з постачання: 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).

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Економічна правда