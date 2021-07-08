На посаду голови БЕБ більше 50 претендентів – Любченко

Конкурс на посаду директора БЕБ зацікавив більше 50 кандидатів.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах 4-й конференції з питань реформ в Україні в Вільнюсі повідомив перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, вже отримана 51 заявка, але поки складно назвати їх точну кількість, оскільки деякі заявки могли подаватися поштою.

Він додав, що в п'ятницю відбудеться засідання конкурсної комісії, на якій ця інформація стане більш повною.

Любченко також утримався від коментарів щодо конкретних кандидатів, які вже публічно заявили про подачу заявок.

Прийом заявок на конкурс завершився увечері 7 липня.

Нагадуємо:

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник 6 липня подав документи на участь в конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Раніше про бажання очолити БЕБ заявили екс-міністр фінансів та екс-секретар РНБО Олександр Данилюк і колишній в.о. голови ДФС Сергій Солодченко.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Раніше Мельник підтвердив свої плани висувати свою кандидатуру на конкурс на посаду голови БЕБ.

Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

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