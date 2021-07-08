Голова ДФС подався на посаду голови Бюро економічної безпеки

Вадим Мельник фото: ДФС

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник 6 липня подав документи на участь в конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це він повідомив на презентації підсумків роботи ДФС за пів року, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вважаю, що маю достатній досвід практичний, також я розумію концепцію роботи БЕБ. Фактично я є співавтором трохи іншої, але схожою концепції, ми до цього прийшли, і я розумію, що саме необхідно бізнесу", - сказав Мельник.

Він додав, що документи для участі в конкурсі подав 6 липня, оскільки вважає, що зможе організувати роботу створюваного відомства.

Раніше про бажання очолити БЕБ заявив екс-міністр фінансів та екс-секретар РНБО Олександр Данилюк і колишній в.о. голови ДФС Сергій Солодченко.

Водночас голова фінансового комітету Ради Дмитро Гетманцев написав у Telegram, що не подавався на посаду.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Раніше Мельник підтвердив свої плани висувати свою кандидатуру на конкурс на посаду голови БЕБ.

Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

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