В уряді очікують додаткові 10 мільярдів доларів інвестицій від ринку землі

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В уряді внаслідок запуску ринку землі очікують додаткові інвестиції обсягом у близько 10 мільярдів доларів.

Про це прем’єр Денис Шмигаль заявив на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі, повідомляє Укрінформ.

"Ринок фактично почав свою роботу і, я переконаний, що протягом наступного року він отримає дуже хороші перспективи, дуже добрий розвиток та дасть важливий поштовх для розвитку економіки.

Ми очікуємо до 10 млрд доларів США додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що за оцінками Світового банку, зняття мораторію на продаж землі призведе до збільшення ВВП України майже на 2 %.

Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні за перші шість днів відкриття ринку землі було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення.

Нагадуємо:

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

За перші 6 днів з часу відкриття ринку землі було зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій.

Детальніше читайте у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом