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Мінінфраструктури дозволили фінансувати летовище у "Дніпрі"

Четвер, 8 липня 2021, 10:22
 
дніпропетровська ода

Антимонопольний комітет дозволив Мінінфраструктури фінансувати будівництво злітної смуги аеропорту "Дніпро" – раніше АМКУ заблокував надання летовищу 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У Комітеті зазначили, що підтримка заходів із забезпечення безпеки летовища здійснюється на підставі бюджетної програми Укрінфрапроекту і ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" обсягом 169,86 млн гривень і не є державною допомогою.

Водночас державною допомогою визнано підтримку з проєктування та будівництва аеродрому, що виділяється відомством для ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів" та аеропорту "Дніпро" загальним обсягом понад 6 млрд грн.  

Ця допомога, кажуть у комітеті, є допустимою для конкуренції за умови виконання трьох зобов’язань. Передусім потрібно забезпечити прозору та недискримінаційну процедуру відбору майбутнього експлуатанта аеродрому "Дніпра". 

Також умовою є забезпечення відкритості "Дніпра" для всіх потенційних авіаперевізників, він не повинен використовуватися одним авіаперевізником. Крім того, потрібно буде щороку подавати звітність щодо пасажиропотоку та отриманого прибутку. 

Нагадуємо:

Попри зупинку фінансування Антимонопольним комітетом, будівельні роботи в аеропорту "Дніпро" тривають.

Антимонопольний комітет України припинив надання 1,5 мільярда гривень державної допомоги на будівництво летовища аеропорту у Дніпрі, адже Міністерство інфраструктури не повідомило вчасно Комітет про відповідні плани.

Економічна правда

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Дніпро аеропорт Мінінфраструктури

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