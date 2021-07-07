Коболєв каже, що з березня минулоріч виплат не отримував – Нафтогаз заперечує

Андрій Коболєв пресслужба кабінету міністрів

Ексголова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що не отримав жодної реальної грошової компенсації з березня 2020 року, у компанії це заперечують.

Про це відомо з заяви пресслужби "Нафтогазу" та повідомлення Коболєва у Facebook.

"Моя реальна грошова компенсація за роботу в Нафтогазі за період після продовження могу контракту в березні 2020 року склала 0 грн. 0 копійок", – написав ексголова правління компанії.

Зі свого боку у "Нафтогазі" заявили, що виплата винагороди здійснювалась.

"Ймовірно колишні топ-менеджери у своїх заявах про нібито невиплату, мають на увазі, що бонуси отримали в інший день. Компанія в межах законодавства інформуватиме громадськість у подальшому з цього приводу", – додали у пресслужбі.

Нагадуємо:

6 липня Економічна правда опублікувала документи, згідно яких члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

Зокрема, ексглава правління Нафтогазу Андрій Коболєв минулоріч отримав другу частину виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Раніше в інтерв’ю 5 каналу Коболєв заявляв, що другу частину виплат не отримав.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда