Коболєв каже, що з березня минулоріч виплат не отримував – Нафтогаз заперечує
Ексголова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що не отримав жодної реальної грошової компенсації з березня 2020 року, у компанії це заперечують.
Про це відомо з заяви пресслужби "Нафтогазу" та повідомлення Коболєва у Facebook.
"Моя реальна грошова компенсація за роботу в Нафтогазі за період після продовження могу контракту в березні 2020 року склала 0 грн. 0 копійок", – написав ексголова правління компанії.
Зі свого боку у "Нафтогазі" заявили, що виплата винагороди здійснювалась.
"Ймовірно колишні топ-менеджери у своїх заявах про нібито невиплату, мають на увазі, що бонуси отримали в інший день. Компанія в межах законодавства інформуватиме громадськість у подальшому з цього приводу", – додали у пресслужбі.
Нагадуємо:
6 липня Економічна правда опублікувала документи, згідно яких члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.
Зокрема, ексглава правління Нафтогазу Андрій Коболєв минулоріч отримав другу частину виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Раніше в інтерв’ю 5 каналу Коболєв заявляв, що другу частину виплат не отримав.
Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".
Економічна правда
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