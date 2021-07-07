"Інвестняні": UkraineInvest отримав 23 запити на 1,35 мільярда доларів – Шмигаль

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Офіс залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest вже отримав 23 запити від потенційних інвесторів на загальну суму 1,35 млрд дол.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Щодо питання інвестиційного клімату - активно працюєм в цьому напрямку, аби наблизити нашу країну до топ-30 у рейтингу Doing Business. Потрапити до топ-30 - це один із наших довгострокових KPI, які прописані в Національній економічній стратегії.

Уряд зі свого боку максимально сприяє, щоб механізми "інвестнянь" запрацювали на практиці якомога швидше, уже затверджено 4 підзаконні акти, наступний, який ми затвердимо вже сьогодні, - це методолгія розрахунку обсягу надання держдопомоги", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання.

"Це затвердження дозволить інвесторам отримувати податкові стимули до 30%, що передбачено законом про інвестнянь", - додав він.

За його словами, попри те, що запуск інструменту підтримки проєктів зі значними інвестиціями триває, до нього вже спостерігається інтерес.

"Офіс залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest вже отримав 23 запити від потенційних інвесторів на загальну суму 1,35 млрд дол", - сказав голова уряду.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 19 травня ухвалив постанову, яка затверджує вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестпроєктів – це дозволить запрацювати закону про супровід інвесторів зі значними інвестиціями.

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Економічна правда