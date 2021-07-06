В Україні проведуть інвентаризацію водних і лісових ресурсів – Мінрегіон

Мінрегіон

В Україні проведуть інвентаризацію водних та лісових ресурсів, а також об’єктів державної і комунальної власності, які знаходяться на території тергромад.

Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону за підсумками наради з представниками міністерств, інших ЦОВВ та облдержадміністрацій щодо виконання Рішення РНБО "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Зокрема, у заході взяли участь представники Міндовкілля, Держгеонадра, ДПС, Держгеокадастру, Мін’юсту, Мінекономіки, Мінагрополітики, Фонду Держмайна, Держводагентства та Держлісагенства.

"Згідно з інформацією від Міндовкілля, Держводагентства та Держлісагентства щодо об’єктів поверхневих вод, основних характеристик лісництв та територій, яку вони займають, наразі виникла необхідність проведення ретельної системної роботи для отримання достовірної інформації про такі об’єкти та здійснення заходів з їх оцифровування", - зазначив очільник Мінрегіону Олексій Чернишов.

За словами заступника міністра В’ячеслава Негоди, "задача наразі - скоординувати роботу, створити дорожню карту по кожному напрямку та визначити терміни виконання".

"Для цього ми повинні з’ясувати, які є проблеми, і що потрібно зробити на рівні центральної влади", - додав він.

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Економічна правда