Зеленський почав проєкт "Зелена країна": хоче за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про старт проєкту "Зелена країна", мета якого - за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів.

Зеленський підписав указ під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія", передає Офіс президента.

"Ми розпочинаємо проєкт "Зелена країна". Одразу скажу - це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи й довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету - за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів.

Задля цього у найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев", - сказав президент.

"Одним з головних союзників у боротьбі зі змінами клімату є наші лісові ресурси. На жаль, лісова галузь не зазнавала жодного реформування фактично 50 років. Ми почали перетворення, які змінять систему управління лісами, запровадять найкращі європейські практики та зроблять цю галузь максимально відкритою", - додав Зеленський.

За його словами, нові правила продажу деревини покликані ліквідувати "сірий" ринок в Україні. Зокрема, на електронних аукціонах - прозоро й без корупційних ризиків - має реалізовуватись 100% необробленої деревини.

"Перші кроки на цьому шляху вже принесли свої результати: це плюс один мільярд доходів державних лісгоспів лише за перший квартал року", - резюмував він.

Економічна правда