Міжнародні резерви України зросли у квітні на 3,6% – НБУ

За підсумками квітня міжнародні резерви України зросли на 3,6% та становили 28 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанка.

Зростання відбулося під впливом валютних надходжень та переоцінки фінансових інструментів.

Так, від розміщення єврооблігацій (ОЗДП) у квітні бюджет отримав 1,25 млрд доларів, від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) – 121,4 млн доларів. Загалом валютні надходження на користь уряду за підсумками місяця становили 1,37 млрд доларів.

Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті становив 556,1 млн доларів в еквіваленті. З них 391,5 млн доларів спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 78 млн доларів – на обслуговування ОЗДП, решта – на виконання інших зобов’язань в іноземній валюті.

На обсяг резервів вплинула також переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У квітні їхня вартість зросла на 200 млн доларів в еквіваленті.

Протягом квітня міжбанківський валютний ринок здебільшого перебував у збалансованому стані, проте на початку місяця попит на валюту дещо перевищував пропозицію. Для згладжування надмірних девальваційних коливань НБУ продав на міжбанку 50 млн доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", – підсумували у НБУ.

Нагадуємо:

Міжнародні резерви України у березні продовжили знижуватися через обсяги погашення державних зобов’язань – за підсумками березня становили 27 мільярдів доларів (-5%).

Економічна правда