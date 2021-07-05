Закони про податкову амністію передали на підпис Зеленському

фото: прес-служба ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два закони щодо податкової амністії (законопроєкти 5163 та 5156) - їх направили на підпис президенту.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зокрема, законопроєкт 5153 передбачає проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Водночас законопроєкт 5156 пропонує встановити, що подання одноразової добровільної декларації та сплата узгодженої суми збору є підставою для звільнення декларанта від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та зборів.

Також запроваджується кримінальна відповідальність за незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інформації, що міститься в одноразовій добровільній декларації.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Верховна Рада відхилила проєкти постанов щодо скасування рішення про ухвалення законопроєкту №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання шляхом декларування активів.

Законопроєктом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Така дата пов’язана з початком роботи Бюро економічної безпеки.

Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Декларантами не можуть бути особи, які з 1 січня 2010 року були державними топпосадовцями або народними депутатами.

Крім того, 15 червня Рада у другому читанні та у цілому ухвалила законопроєкт №5156 щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України.

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Економічна правда