Разом із Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса

фото: blue origin

Разом із мільярдером, головою Amazon і космічної компанії Blue Origin Джеффом Безосом у космічний суборбітальний політ 20 липня відправиться 82-річна пілотеса Уоллі Фанк.

Про це сам Безос розповів в Instagram.

"Ніхто не чекав довше. У 1961 році Уоллі Фанк стала найкращою студенткою курсу астронавтів "Жінка у космосі" у рамках програми "Меркурій 13". Попри завершення навчання, програму було скасовано, ніхто з учасниць програми не відправився в космос.

Настав час. Ласкаво просимо до екіпажу, Уоллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня в якості нашого почесного гостя", - написав мільярдер.

Як писав The Guardian, після завершення навчання у рамках програми "Меркурій 13" Фанк працювала льотним інструктором, а пізніше стала першою жінкою-слідчим Федерального управління цивільної авіації (FAA) та займалася розслідуванням авіакатастроф.

Уоллі Фанк фото: NASA

Нагадаємо:

Найбагатша людина світу, гендиректор компаній Amazon та Blue Origin Джефф Безос у червні заявив, що у липні полетить у космос на власному космічному кораблі разом із своїм братом.

Економічна правда