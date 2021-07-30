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Жнива-2021: Україна вже зібрала 24 мільйони тонн зернових

П'ятниця, 30 липня 2021, 17:45
 
Unsplash

Від початку збиральної компанії українські аграрії станом на 29 липня намолотили 24,29 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 5,7 млн ​​га (обмолочено 36,7%).

Про це свідчать дані на сайті Мінагрополітики.

Зокрема, пшениці намолотили 16,9 млн тонн - із площі 3,8 млн га (обмолочено 55,2%), ячменю - 6,8 млн тонн із 1,67 млн га (67,7%).

Ріпаку - 1,48 млн тонн із 0,57 тис га (56,5%), гороху - 0,41 млн тонн із 0,18 млн га (76,5 %).

При цьому, лідерами зі збору врожаю з початку збиральної кампанії є Херсонська (урожай зібраний з 90% площ) і Миколаївська (74%) області.

Водночас Донецька, Луганська і Херсонська області повністю зібрали горох, ріпак повністю зібраний в Херсонській і Полтавській областях.

Нагадаємо:

Українські аграрії від початку збиральної кампанії станом на 23 липня намолотили 14,1 млн тонн (+8,6 млн тонн за минулий тиждень) зерна нового врожаю.

У березні 2021 року в Мінекономіки заявляли, що врожай зернових в Україні цьогоріч очікується на рівні 75 мільйонів тонн, це - показник рівня 2019 року, що залишається рекордним обсягом врожаю.

Цього сезону Україна може зібрати 100 млн тонн врожаю зернових і олійних, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю і, можливо, сої, заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Економічна правда

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аграрії зерно пшениця

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Економічна правда
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