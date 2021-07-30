Курс валют на 30 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

фото: нбу

30 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,81 — 26,83 гривні;

Євро — 31,89 — 31,91 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,80 — 26,98 гривні. Євро купують за 31,68 гривні, продають за 32,02 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,02 – 26,92 гривні, євро – 31,76 – 31,96 гривні.

Нагадуємо:

29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 — 26,91 гривні.

29 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Економічна правда