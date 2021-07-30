Економіка України може впасти на 0,6% через штам "Дельта" – Нацбанк

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Національний банк оцінив втрати від можливого локдауну через розповсюдження варіанта "Дельта" в Україні – якщо він триватиме місяць, річний ВВП України скоротиться на 0.6%.

Про це відомо з інфляційного звіту НБУ.

Водночас, згідно прогнозу, у разі застосування лише карантину "червоних зон" втрати скоротяться до 0.4% ВВП за кожний місяць додаткових обмежень.

Поширення штаму "Дельта" у НБУ називають ключовим ризиком для макропрогнозу через потенційне посилення карантину в Україні та у світі. Також – через триваліший та суттєвіший, ніж передбачалося, інфляційний сплеск у світі

Крім того, за оцінками НБУ, карантинні обмеження, запроваджені у першому півріччі 2021 року, спричинили скорочення річного реального ВВП на 0.6 в. п. Водночас на відміну від карантинних обмежень навесні минулого року, вони не мали стримуючого впливу на інфляцію передусім через збереження стійкого споживчого попиту.

Нагадуємо:

Мінекономіки оцінило зростання ВВП за 5 місяців 2021 року на рівні 0,7%, за 2 квартали - у 6%.

Національний банк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.

Економічна правда