У наглядовій раді "Нафтогазу" спростовують інформацію про премії правлінню "авансом"

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У наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не приймали рішення щодо встановлення і виплати премій правлінню за підсумками роботи за 2021 рік.

Про це йдеться у заяві голови Комітету з призначень та винагород наглядової ради Бруно Лескуа, яка є у розпорядженні ЕП.

"Наглядова рада не приймала рішення про встановлення та виплату правлінню будь-яких премій за підсумками роботи за 2021 рік.

Механізм банківської гарантії охоплює потенційні виплати, які передбачені за результати і виконання трудових договорів членами правління", - заявив Лескуа.

Нагадуємо:

Напередодні ЕП з посиланням на звернення голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, що є у розпорядженні редакції, повідомила, що наглядова рада НАК "Нафтогаз" позитивно оцінила досягнення членів правління за першу половину 2021 року, визначила їхній розмір премій за рік та просить компанію затвердити умови банківської гарантії для забезпечення виплат цих премій.

Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди.

Економічна правда