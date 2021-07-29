"Землю Фірташа" на Оболоні продали вдесятеро дешевше запланованого

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У системі Prozorro пройшов аукціон з продажу земельної ділянки площею 113,5 га в Оболонському районі Києва, яку продали за 370 млн грн європейській компанії – вона знаходиться в заставі "Родовід" банку і належала близькій до Дмитра Фірташа фірмі.

Про це відомо з аукціону у системі Prozorro.

Ділянка дісталася ТОВ "Лентімекс Україна", "дочка" словацької Lentimex spol. Наразі компанія повністю сплатила 370 млн грн за ділянку. Lentimex займається реалізацією мінеральних ресурсів (вугілля, залізної руди), а також електродвигунами та насосами для ТЕС.

За даними Youcontrol, українська "дочка" була створена лише місяць тому – 18.06.2021. Керівником є Сергій Мішок, бенефіціарами – словак Мартін Ліптай та громадянин Швейцарії Іван Проппер.

Орієнтовна сума інвестицій у проєкт становитиме понад 500 млн євро, кажуть у компанії.

Дану земельну ділянку вперше було виставлено на торги у системі ProZorro.Продажі 2 серпня 2018 року, зі стартовою ціною 3,7 млрд гривень. Відтоді його низк разів виставляли на торги, але жоден аукціон не відбувся.

Йдеться про земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків і об'єктів соціального та культурного призначення площею 113,5298 га (в районі вулиць Озерна, Богатирська і Північна (Оболонь).

Ця ділянка знаходиться в заставі НБУ під рефінансування "Родовід" банку (борг у 2014 році оцінювався в 4,84 млрд грн) і спочатку належала фірмі, близькій до бізнесмена Дмитра Фірташа.

У лютому 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернув земельну ділянку у власність "Родовід банку". Раніше повідомлялося, що вказана земельна ділянка була незаконно переоформлена і продана.

Економічна правда