Укрпошта за пів року скоротила збиток до 9,8 мільйона гривень

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Укрпошта за підсумками II кварталу отримала 118 млн грн чистого прибутку, таким чином за підсумками першої половини 2021 року компанія скоротила загальний збиток зі 128 млн грн до 9,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Також зазначається, що компанія збільшила дохід на 1 млрд грн проти першої половини 2020 року – з 4,3 млрд грн до 5,3 млрд грн.

Зазначається, що майже на третину зросли обсяги доставки внутрішніх посилок Україною і на 70% – відправлення міжнародних посилок за кордон. Також, через Укрпошту на 18% зросла кількість переказів.

Укрпошта збільшила на 48% доходи від доставки внутрішніх посилок по Україні, на майже 87% – від доставки посилок на експорт. Близько на 39% компанія збільшила доходи за переказами.

Водночас, зазначається, що зросли витрати компанії у першому півріччі: на оплату праці – на 19% (3,1 млрд грн). Також компанія сплатила за перше півріччя 1,6 млрд грн податків, що на 19,8% більше, ніж за пів року торік.

Нагадуємо:

"Укрпошта" у червні перерахувала до держбюджету 82,5 млн грн дивідендів за результатами 2020 року.

Наглядова рада АТ "Укрпошта" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки - до 30 червня 2023 року.

Економічна правда