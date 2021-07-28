ЄБРР планує надати Ощадбанку кредит у 100 мільйонів євро з правом увійти в капітал

Кабінет Міністрів на засіданні 28 липня уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка погодити мандатний лист між Ощадбанком та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо кредиту у 100 мільйонів євро з можливістю конвертації в акції банку.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Вперше суму запланованої угоди було озвучено публічно – до 100 мільйонів євро в еквіваленті. Це суттєвий прогрес в активізації співпраці між Ощадбанком та ЄБРР", – написав Наумов.

Він зазначив, що це суттєвий крок до приватизації Ощадбанку, що визначена урядом як стратегічна мета.

"Попереду узгодження позицій всіх учасників угоди та досить складний процес підготовки трансакції. Зі свого боку ми робитимемо все від нас залежне, щоб підписання необхідних документів відбулось без затримок", – резюмував Наумов.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів, Європейський банк реконструкції та розвитку і державний "Ощадбанк" підпишуть мандатний лист щодо довгострокового фінансування, завдяки чому ЄБРР зможе згодом увійти в капітал банку.

Податковий комітет Верховної Ради підтримав альтернативний законопроєкт №5542-1 щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб та збільшення гарантованої суми до 600 тисяч гривень з 2023 року.

Приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.

Економічна правда