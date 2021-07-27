У Мінагрополітики пропонують скрізне зниження ПДВ

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Міністерство аграрної політики пропонує при оподаткуванні операцій з постачання сільськогосподарської продукції знизити ставку податку на додану вартість.

Про це повідомляє прес-служба відомства за результатами засідання робочої групи з оперативного вирішення питань, пов’язаних із оподаткуванням в агросекторі.

Зокрема, заступник міністра Тарас Висоцький окреслив стан готовності законодавчих змін щодо ліцензування палива в частині сільськогосподарських товаровиробників.

"На сьогодні є кінцева компромісна редакція цього документу, який погоджений ДПС, Мінфіном, Мінагро та профільними аграрними асоціаціями. За очікуваннями, пропоновані зміни розглядатимуться на наступній сесії парламенту та мають бути ухвалені", - сказав Висоцький.

"Міністерство пропонує скрізне зниження ПДВ, щоб соціально підтримати споживача. Крім того, потрібно внести пропозиції щодо оподаткування сімейних фермерських господарств.

Актуальним є також вирішення проблеми щодо вирівнювання конкурентоспроможності виробництва й реалізації продуктів харчування у частині оподаткування", - додав заступник міністра, коментуючи питання ставки ПДВ.

Також учасники засідання обговорили проблемні питання зупинки податкових накладних, спеціальні бюджетні дотації за утримання паїв, а також способи хеджування ризиків для агровиробників в умовах невизначеності.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 1 липня ухвалила доопрацьований законопроєкт №5425-д у цілому, чим повернула аграріям ставку ПДВ у 20% на окремі види продукції.

Ставку податку на додану вартість 20% повернули при оподаткуванні операцій з постачання на митній території України та ввезення на неї наступної сільгосппродукції:

0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки).

Залишили ставку ПДВ 14% щодо операцій з постачання: 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), 1003 (ячмінь), 1005 (кукурудза), 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi), 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).

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Економічна правда