"Центренерго" у першому кварталі отримало майже 800 мільйонів збитку

За підсумками 1 кварталу 2021 року ПАТ "Центренерго" прозвітувало про 794,7 млн грн збитку - у першому кварталі 2020 року компанія звітувала про 163 млн грн збитку.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на фінзвітність компанії.

Зазначається, що за вказаний період чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 2,98 млрд грн (за аналогічний період минулого року - 4,27 млрд грн).

Водночас собівартість реалізованої продукції - 3,64 млрд грн (4,32 млрд грн рік тому).

Також повідомляється, що активи "Центренерго" на кінець березня становили 9,87 млрд грн (на початок року - 10,57 млрд грн).

"Заборгованість самого "Центренерго" за товари, роботи, послуги - 4,32 млрд грн (на початок року - 3,23 млрд грн), за одержаними авансами - 451 млн грн (на початок року - 1,23 млрд грн). Довгострокові забезпечення - 929,2 млн грн (на початок року - 937,3 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За підсумками 2020 року "Центренерго" прозвітувало про 61,15 млн грн прибутку.

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.