"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув майже 54,5 мільярдів
З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 722 кредитів на загальну суму 54,5 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Із загальної суми 20,2 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.
6,7 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, а 27,6 млрд грн - у якості антикризових кредитів.
За останній тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 410 кредитів на загальну суму 865,5 млн грн.
Станом на 26 липня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.
Нагадуємо:
Від старту програми "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 312 кредитів на загальну суму 53,6 млрд грн.
З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 453 кредитів на загальну суму 51,3 млрд грн.
Економічна правда
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