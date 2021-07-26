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"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик сягнув майже 54,5 мільярдів

Понеділок, 26 липня 2021, 13:10
 
фото: мінфін

З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 722 кредитів на загальну суму 54,5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 20,2 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.

 

6,7 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, а 27,6 млрд грн - у якості антикризових кредитів.

За останній тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 410 кредитів на загальну суму 865,5 млн грн.

Станом на 26 липня Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.

Нагадуємо:

Від старту програми "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 312 кредитів на загальну суму 53,6 млрд грн.

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 453 кредитів на загальну суму 51,3 млрд грн.

Економічна правда

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