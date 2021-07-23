Шмигаль доручив розширити умови пільгових іпотечних програм

Денис Шмигаль фото: урядовий портал

Прем'єр Денис Шмигаль доручив Мінфіну протягом 2 тижнів підготувати і подати на розгляд уряду рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотечних та лізингових програм.

Про це він повідомив у Telegram за підсумками наради з Мінрегіоном, Міноборони, Мінветеранів, Мінфіном, МВС та Мінреінтеграції.

За словами Шмигаля, завдання уряду - "максимально розширювати такі програми, аби українці змогли вже сьогодні покращити свої житлові умови".

"Дав доручення Мінрегіону передбачити в проєкті держбюджету на 2022 рік докапіталізацію Держмолодьжитла за умови паритетного залучення зовнішніх джерел фінансування.

А Мінфіну - протягом двох тижнів підготувати та подати на розгляд уряду рішення, які дозволять розширити умови пільгових іпотечних та лізингових програм", - додав прем'єр.

Нагадаємо:

Кабмін затвердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту (25,5 млн євро), наданих Кредитною Установою для Відбудови (KfW).

Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву отримав від банку KfW перший транш у розмірі 5 млн євро на кредитну програму "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

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