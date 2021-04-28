Кабмін затвердив порядок надання переселенцям пільгової іпотеки

Кабмін завердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту (25,5 млн євро), наданих Кредитною Установою для Відбудови (KfW).

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Реалізація порядку створить можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати пільгові кредити на прийняте в експлуатацію житло у сумі приблизно 40 тисяч євро до 20 років під пільгові умови – 3% річних із розрахунком 63 кв. м загальної площі на сім’ю, виходячи з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю", - пояснили в уряді.

У рамках проєкту в 2021-2022 роках планують забезпечити житлом приблизно 680 сімей або 1768 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб.

"Задля отримання пільгового кредиту під 3% буде сформовано окрему чергу на базі існуючих реєстрів, які ведуться Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та його регіональними управліннями.

При цьому важливо, що громадяни, які стоять в черзі, не будуть виключатися з будь-якого реєстру Державним фондом та його регіональними управліннями до моменту фактичного отримання кредиту на придбання житла або поліпшення житлових умов з інших підстав.

Тобто, у разі потрапляння до черги за угодою із KfW, людина одночасно зберігає своє місце у черзі, сформованій Державним фондом та його регіональними управліннями до моменту отримання житла", - заявила заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук.

Для забезпечення справедливої участі відбір переможців з числа кандидатів, які перебуватимуть у новоствореній черзі, відбуватиметься шляхом випадкового вибору, який проводиться за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення, що відповідає вимогам законодавства щодо захисту персональних даних.

"Переможці самостійно обирають об’єкти, які можуть бути придбані за кошти кредиту.

Об’єктами кредитування за порядком будуть квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більше ніж 35 років тому чи реконструйовано не більше ніж 25 років тому", - йдеться у повідомленні.

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