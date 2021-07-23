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ЛеБрон Джеймс став першим гравцем NBA, який заробив 1 мільярд доларів під час кар'єри

П'ятниця, 23 липня 2021, 16:10
 
ЛеБрон Джеймс
фото: Сnn

Американський баскетболіст ЛеБрон Джеймс став першим гравцем в історії NBA, який заробив 1 млрд доларів під час кар'єри.

Про це повідомляє видання Sportico.

Зазначається, що Джеймс виступає в NBA з 2003 року - з тоого часу спортсмен заробив 330 млн дол зарплати, щн 700 млн дол - іміджеві права, мерчендайз та медіа-бізнес.

Загалом сума його доходів з початку кар'єри в NBA - 1,03 млрд дол.

Як пише видання, Джеймс, зокрема, заробляє більше 100 млн дол щорічно за умовами контракту з брендами Walmart, PepsiCo, Nike та ін.

Джеймс - лідер серед чинних баскетболістів NBA, але не перший, кому вдалося досягти позначки 1 млрд дол: Майкл Джордан за час виступів у NBA і після завершення кар'єри загалом заробив біля 2 млрд дол.

Нагадаємо:

Американське видання Forbes опублікувало новий рейтинг найвисокооплачуваніших пілотів "Формули 1" - рейтинг восьмий раз поспіль очолив британський гонщик команди Mercedes Льюїс Хемілтон.

Американське видання Forbes оприлюднило рейтинг топ-9 найвисокооплачуваніших спортсменів, які візьмуть участь в Олімпійських Іграх у Токіо.

Повідомлялось, що рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes уперше очолив ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор (його дохід за останній рік оцінили в 180 млн доларів).

Економічна правда

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