ЛеБрон Джеймс став першим гравцем NBA, який заробив 1 мільярд доларів під час кар'єри

ЛеБрон Джеймс фото: Сnn

Американський баскетболіст ЛеБрон Джеймс став першим гравцем в історії NBA, який заробив 1 млрд доларів під час кар'єри.

Про це повідомляє видання Sportico.

Зазначається, що Джеймс виступає в NBA з 2003 року - з тоого часу спортсмен заробив 330 млн дол зарплати, щн 700 млн дол - іміджеві права, мерчендайз та медіа-бізнес.

Загалом сума його доходів з початку кар'єри в NBA - 1,03 млрд дол.

Як пише видання, Джеймс, зокрема, заробляє більше 100 млн дол щорічно за умовами контракту з брендами Walmart, PepsiCo, Nike та ін.

Джеймс - лідер серед чинних баскетболістів NBA, але не перший, кому вдалося досягти позначки 1 млрд дол: Майкл Джордан за час виступів у NBA і після завершення кар'єри загалом заробив біля 2 млрд дол.

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Економічна правда