У рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу від Forbes змінився лідер
Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes уперше очолив ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор (його дохід за останній рік оцінили в 180 млн доларів).
Про це повідомляється на сайті видання.
За даними Forbes, безпосередньо на боях в MMA Макгрегор заробив 22 млн дол.
Більшу ж частину доходу - 150 млн дол - приніс продаж контрольної частки бренду віскі Proper No. Twelve.
Ще 8 млн дол Конор заробив на рекламних контрактах, зокрема, з брендом спортивного одягу Roots of Fight і відеогрою Dystopia: Contest of Heroes.
Зазначається, що перед цим Макгрегор потрапляв до такого рейтингу Forbes лише одного разу - у 2018 році він був четвертим з доходом у 99 млн дол: більшу частину цієї суми він отримав за бій із Флойдом Мейвейзером.
На другому місці у цьогорічному рейтингу - аргентинський футболіст, капітан іспанської "Барселони" Ліонель Мессі (130 млн дол річного доходу).
Зокрема, 97 млн дол він отримав по контракту в клубі, ще 33 млн дол - завдяки довічному контракту з Adidas та іншим рекламним контрактам.
Замикає топ-3 ще один футболіст, португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (120 млн дол).
З них 50 млн дол - рекламні контракти та інша робота поза футбольним полем.
За даними Forbes, Роналду має контракт з "Юве" на 64 млн дол на рік, який закінчується у 2022 році, а також довічну спонсорську угоду з Nike.
Крім цього, у Ронаду є власний бізнес, пов'язаний з брендовим одягом, аксесуарами, готелями і тренажерними залами.
Топ-10 найвисокооплачуваніших спортсменів світу:
1. Конор Макгрегор (ММА) - 180 млн доларів
2. Ліонель Мессі (футбол) - 130
3. Кріштіану Роналду (футбол) - 120
4. Дак Прескот (американський футбол) - 107,5
5. Леброн Джеймс (баскетбол) - 96,5
6. Неймар (футбол) - 95
7. Роджер Федерер (теніс) - 90
8. Льюїс Хемілтон (Формула 1) - 82
9. Том Бреді (американський футбол) - 76
10. Кевін Дюрант (баскетбол) - 75
Загалом дохід топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу до вирахування податків становив за останній рік 1,05 млрд дол, це на 28% більше, ніж у топ-10 минулого року.
Формуючи рейтинг, Forbes враховував доходи спортсменів з 1 травня 2020 року по 1 травня 2021 року.
Зокрема, враховувалися усі призові, зарплати і бонуси, отримані за спортивні виступи, доходи від спонсорських угод і ліцензій, гонорари за участь в заходах і доходи від бізнесу.
У 2020 році рейтинг очолив швейцарський тенісист Роджер Федеррер.
Економічна правда
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