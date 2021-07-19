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Forbes назвав 9 найбільш високооплачуваних спортсменів Олімпіади-2020

Понеділок, 19 липня 2021, 14:30
 
Кевін Дюрант
usatoday.com

Американське видання Forbes оприлюднило рейтинг топ-9 найвисокооплачуваніших спортсменів, які візьмуть участь в Олімпійських Іграх у Токіо.

Про це Forbes повідомляє на своєму сайті.

Зазначається, що топ-9 найвисокооплачуваніших олімпійців сумарно минулого року заробили 353 млн доларів.

При цьому, у рейтингу враховані доходи від будь-якої діяльності - як від спортивної, так і від бізнесу.

Серед лідерів рейтингу троє тенісистів, 1 представник гольфу та 5 баскетболістів (представники НБА).

Лідером рейтингу став баскетболіст збірної США Кевін Дюрант (75 млн дол).

На другому місці - японська тенісистка Наомі Осака (60 млн дол). Замикає топ-3 американський баскетболіст Дам'єн Ліллард (40,5 млн дол).

Також у топ-5 сербський тенісист Новак Джоковіч (34,5 млн дол) та британський гольфіст Рорі Макілрой (32 млн дол).

Також у рейтингу: Девід Букер (США, баскетбол) і Кеї Нісікорі (Японія, теніс) - по 30,5 млн дол, а також - американські баскетболісти Кріс Міддлтон (27 млн дол) та Джру Холідей (23 млн дол).

Літні Олімпійські Ігри у Токіо стартують 23 липня.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією журналу Forbes уперше очолив ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор (його дохід за останній рік оцінили в 180 млн доларів).

Економічна правда

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