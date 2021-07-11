Магістральні газопроводи України отримали незалежних членів наглядової ради

На комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств були обрані незалежні члени наглядової ради для АТ "Магістральні газопроводи України".

Про це повідомив Прем'єр міністр Денис Шмигаль.

"Вдосконалення управління державними підприємствами сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності та прозорості, а також мінімізує корупційні ризики", - прокоментував він відновлення роботи комітету.

Нагадуємо:

1 червня 2021 року сплив термін дії повноважень трьох незалежних членів наглядової ради компанії, а саме: Фабріса Нуайлана, Яна Чадама та Каріни Лучінкіної.