Новини 22 липня: Нацбанк підвищив облікову ставку, США та Німеччина домовилися закінчити Північний потік -2

Про Північний потік-2. США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні

Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

Про інфляцію. Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6% з огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту.

Про автовокзал. Київський центральний автовокзал неподалік станції метро Деміївська офіційно відкрили, він отримав нову айдентику та майже втричі більше платформ – у проєкт інвестували близько 120 млн грн

Про енергетику. Суд частково задовольнив позов державного підприємства "Гарантований покупець" до "НЕК "Укренерго" і вирішив стягнути на користь позивача 614 мільйонів гривень

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Арабські туристи заполонили українські курорти: чим їх приваблює Україна та як це використати

Ковідні обмеження у світі зіграли на руку туристичній індустрії України. Потік туристів з багатих арабських держав в Україну різко збільшився. Що відбувається, як на це реагує галузь та як зацікавити заможних мандрівників.

Ціни продовжують летіти вгору. Як Україна та світ борються з інфляцією та чим це загрожує?

Як на зростання цін реагує український Нацбанк та інші центробанки світу, та які наслідки це матиме для української економіки.