Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара і євро
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 22 липня на рівні 27,24 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,06 грн (на 21 липня – 32,03 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 21 липня на рівні 27,22 гривні.
21 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.
21 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.
Економічна правда
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