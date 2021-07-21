Гривня на закритті міжбанку ослабла

фото: нбу

21 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,23 — 27,25 гривні;

Євро — 32,09 — 32,11 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,28 гривні. Євро купують за 31,86 гривні, продають за 32,15 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,20 – 27,24 гривні, євро – 32,21 – 32,08 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 21 липня на рівні 27,22 гривні.

21 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

Економічна правда