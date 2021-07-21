Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на закритті міжбанку ослабла

Середа, 21 липня 2021, 17:20
 
фото: нбу

21 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,23 — 27,25 гривні;

Євро — 32,09 — 32,11 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,28 гривні. Євро купують за 31,86 гривні, продають за 32,15 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,20 – 27,24 гривні, євро – 32,21 – 32,08 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 21 липня на рівні 27,22 гривні.

21 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: гривня стабільна до долара і євро 20 липня 2021, 19:15
Гривня стабільна на закритті міжбанку 20 липня 2021, 17:25
Курс валют на 20 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 20 липня 2021, 10:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!