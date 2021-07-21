ДФС до 25 серпня має пройти аудит з огляду на ліквідацію – Шмигаль

Денис Шмигаль фото: урядвий портал

До 25 серпня Державна фіскальна служба має пройти аудит з огляду на ліквідацію відомства і створення нового органу - Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Не менш важлива реформа, яка направлена на покращення інвестиційного клімату - це створення Бюро економічної безпеки. Новий орган має забезпечити зовісм нову якість розслідувань економічних злочинів, спираючись на аналітичну роботу та масиви баз даних.

Конкурс на директора Бюро вже розпочався, а робота відомства стартує вже цієї осені", - сказав прем'єр.

Шмигаль нагадав, що БЕБ замінить Державну фіскальну службу, яка буде ліквідована.

"Аби весь процес відбувся планомірно та злагоджено, до 25 серпня має бути проведений аудит матеріально-технічних ресурсів ДФС", - додав він.

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник 6 липня подав документи на участь в конкурсі на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Раніше про бажання очолити БЕБ заявили екс-міністр фінансів та екс-секретар РНБО Олександр Данилюк і колишній в.о. голови ДФС Сергій Солодченко.

Раніше Мельник підтвердив свої плани висувати свою кандидатуру на конкурс на посаду голови БЕБ.

Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

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Екоомічна правда